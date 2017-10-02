07:25, 02 Октября 2017
Видео: В Карелии открылась школа волонтеров для помощи особым детям
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Около 80 жителей Петрозаводска стали учениками школы, где учат помогать детям с особенностями развития.
В школе волонтеров для помощи ребятишкам с различными заболеваниями начались первые занятия. Заявки на участие в программе из 10 уроков подали 80 человек, но организаторы ожидают, что участников будет больше, ведь все занятия планируется транслировать в интернете.
Что это за уроки и кто сегодня идет в особую школу, рассказали журналисты ГТРК "Карелия".
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