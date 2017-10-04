Сапоги АЛЯСКА черные до -40 размер 42
999 руб.
/
1500 руб.
-33%
Экономия 501 руб
Костюм БАЛТИКА размер 52-54/170-176
1999 руб.
/
2500 руб.
-20%
Экономия 501 руб
Кухонный гарнитур ЛДСП белый 1800мм
4990 руб.
/
5850 руб.
-15%
Экономия 860 руб
Тепловентилятор ENGY EN-513 2 кВт
499 руб.
/
790 руб.
-37%
Экономия 291 руб
Табурет Эконом 2 искусственная кожа в ассортименте
289 руб.
/
390 руб.
-26%
Экономия 101 руб
Новости. Общество
07:25, 04 Октября 2017

ВИДЕО: В Карелии педагога-пенсионера выселяют на улицу из служебной квартиры, выданной 30 лет назад

По теме

Спасительницу умирающих от голода коров предложили назвать "Человеком года Карелии"
04.10.17 06:40
ФОТО: Полина Гагарина полностью обнажилась для фотосессии
03.10.17 23:30
Обнаружена связь между сексом и старением
03.10.17 21:30
Все новости
Загрузка...

Очередной скандал назревает в Карелии, теперь уже с педагогом-воспитателем из поселка Гирвас Кондопожского района, которую пытаются выселить на улицу вместе с детьми и внуками.

"Под угрозой выселения», так назвали свой репортаж о педагоге-воспитателе из поселка Гирвас Ирине Купряхине журналисты "ГТРК "Карелия".

Служебную квартиру Ирине Купряхиной с мужем выделили еще 30 лет назад, а теперь решили отобрать и выгнать педагога-пенсионера вместе с семьей на улицу.

По словам Ирины Купряхиной, в Кондопожском суде ей объяснили, что все дело в том, что школа в 2011 году поменяла статус, и теперь в здании нет жилых помещений, поэтому квартиру надо освободить.

В планах администрации школы разместить на первом этаже здания детский сад.

Куда пойдет педагог-пенсионерка, лишившись единственного жилья, в котором она официально прописана, не волнует ни и.о. директора Гирвасской школы Марину Гордееву, ни главу администрации Кондопожского района Виталия Садовникова.

Что ответила и.о. директора Гирвасской школы Марина Гордеева на вопрос: почему в школе ночуют школьники и живет историк, а Купряхина должна убраться на улицу, смотрите в репортаже.

По теме

Спасительницу умирающих от голода коров предложили назвать "Человеком года Карелии"
04.10.17 06:40
ФОТО: Полина Гагарина полностью обнажилась для фотосессии
03.10.17 23:30
Обнаружена связь между сексом и старением
03.10.17 21:30
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.09.2017, 09:40
"Было страшно и больно"
02.10.2017, 11:32
Суд удалил Алиханова из зала заседаний по его делу
28.09.2017, 16:28
Стали известны последствия закрытия одного из крупнейших строительных гипермаркетов в Петрозаводске
29.09.2017, 14:37
СРОЧНО: ФАС РФ заявила, что компания КСМ необоснованно получила договор на строительство Гоголевского моста
28.09.2017, 10:08
Петрозаводск включен в число проблемных городов, где срываются сроки сдачи перинатальных центров
28.09.2017, 12:31
Новый глава здравоохранения Карелии приступила к работе

Аналитика

03.10.2017 16:14
Тема недели
Пряжинский "голодомор" (18+) 3
Жуткие кадры с голодающими и погибшими на пряжинской молочной ферме коровами обошли в прошлые выходные интернет, а с понедельника стали появляться в СМИ, в том числе и федеральных. На борьбу с "голодомором" встали обычные жители Карелии.
То немцу смерть 10
03.10.2017 10:22
"Петровская слобода": новая жизнь на старом месте
02.10.2017 10:00
Коммунальщики Петрозаводска: все пойдет по плану 1
28.09.2017 11:15
Не цвети, вода! 3
27.09.2017 16:15
Вся аналитика

Чтиво

02.10.2017 14:19
Без политики
Город строгого режима
Журналист "Столицы на Онего" побывала в колонии строгого режима №1 в Сегежском районе. От Петрозаводска до поселка Надвоицы, где и расположена ИК-1, почти 300 км – путь неблизкий.
Когда первый хоккеист из Карелии может появиться в НХЛ? 1
27.09.2017 13:16
"Хочу на зону" 3
19.09.2017 17:09
Массовая эвакуация, депутаты жгут, роженицы хуже кадетов 15
18.09.2017 15:47
архив чтиво

Медиа

Пряжинский "голодомор" (видео)
03.10.2017 17:04
все фото и видео

Опрос

О чем свидетельствует "голодомор" в АО "Пряжинское"?

Афиша

Сегодня в городе (7)
Крым
Оно
Напарник
ЛЕГО.Ниндзяго.Фильм
детям
И. К. Айвазовский и традиции русского пейзажа 19 века
детям
«Отечества достойные сыны...»
детям
Сердцу милый лоскуток
детям
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»