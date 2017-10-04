ВИДЕО: В Карелии педагога-пенсионера выселяют на улицу из служебной квартиры, выданной 30 лет назад

Очередной скандал назревает в Карелии, теперь уже с педагогом-воспитателем из поселка Гирвас Кондопожского района, которую пытаются выселить на улицу вместе с детьми и внуками.

"Под угрозой выселения», так назвали свой репортаж о педагоге-воспитателе из поселка Гирвас Ирине Купряхине журналисты "ГТРК "Карелия".

Служебную квартиру Ирине Купряхиной с мужем выделили еще 30 лет назад, а теперь решили отобрать и выгнать педагога-пенсионера вместе с семьей на улицу.

По словам Ирины Купряхиной, в Кондопожском суде ей объяснили, что все дело в том, что школа в 2011 году поменяла статус, и теперь в здании нет жилых помещений, поэтому квартиру надо освободить.

В планах администрации школы разместить на первом этаже здания детский сад.

Куда пойдет педагог-пенсионерка, лишившись единственного жилья, в котором она официально прописана, не волнует ни и.о. директора Гирвасской школы Марину Гордееву, ни главу администрации Кондопожского района Виталия Садовникова.

Что ответила и.о. директора Гирвасской школы Марина Гордеева на вопрос: почему в школе ночуют школьники и живет историк, а Купряхина должна убраться на улицу, смотрите в репортаже.