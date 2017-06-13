15:05, 13 Июня 2017
ВИДЕО: В Карелии подросток на велосипеде попал в нелепое ДТП
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В Медвежьегорске велосипедист кубарем покатился под колеса автомобиля.
В Междвежьегорске 11 июня в 19.27 на нерегулируемом перекрестке произошло столкновение велосипедиста и автомобиля.
Камера наружного наблюдения запечатлела момент, как водитель легкового автомобиля при выполнении правого поворота задел велосипедиста, следовавшего в попутном направлении по проезжей части.
В результате столкновения подросток вылетел из седла велосипеда и кубарем скатился на проезжую часть под колеса автомобилей.
Смотрим с 40-й секунды.
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