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15:05, 13 Июня 2017

ВИДЕО: В Карелии подросток на велосипеде попал в нелепое ДТП

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В Медвежьегорске велосипедист кубарем покатился под колеса автомобиля.

В Междвежьегорске 11 июня в 19.27 на нерегулируемом перекрестке произошло столкновение велосипедиста и автомобиля.

Камера наружного наблюдения запечатлела момент, как водитель легкового автомобиля при выполнении правого поворота задел велосипедиста, следовавшего в попутном направлении по проезжей части.

В результате столкновения подросток вылетел из седла велосипеда и кубарем скатился на проезжую часть под колеса автомобилей.

Смотрим с 40-й секунды.

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Комментарии

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Беня
2017-06-13 17:51:03
Отменять надо это движение х/з кого по проезжей части. Шоб сесть за баранку и оказаться на проезжей части автомобилисту (назовем так), приходится худо-бедно учится в автошколе, сдавать экзамен, проходить медкомиссию. А на лисопед сел и поехал, кто угодно и в любом состоянии. А шо у нас за пьянку на лисопеде? Можно спровоцировать ДТП, в котором люди убьются и иметь 1500 р штрафу, которой если не заплатить, то особо ничего не будет.
Судья
2017-06-13 15:23:00
За рулем такси слепой водитель?
Онего
2017-06-13 16:20:39
Судья, и не только за рулем, и не только такси, и не только водитель....
Доктор Лень
2017-06-13 17:27:14
Онего, и не только Судья))
User
2017-06-13 16:12:52
ПДД - 24.5. При движении велосипедистов по правому краю проезжей части в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, велосипедисты должны двигаться только в один ряд.

Закономерно, что водитель не ожидал, что низколетящий хруст решит организовать справа второй ряд.
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