ВИДЕО: В Карелии подросток на велосипеде попал в нелепое ДТП

В Медвежьегорске велосипедист кубарем покатился под колеса автомобиля.

В Междвежьегорске 11 июня в 19.27 на нерегулируемом перекрестке произошло столкновение велосипедиста и автомобиля.

Камера наружного наблюдения запечатлела момент, как водитель легкового автомобиля при выполнении правого поворота задел велосипедиста, следовавшего в попутном направлении по проезжей части.

В результате столкновения подросток вылетел из седла велосипеда и кубарем скатился на проезжую часть под колеса автомобилей.

Смотрим с 40-й секунды.