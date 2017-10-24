Видео: В Карелии суровый человек гуляет по городу в одних трусах

Жители Кондопоги сняли променад мужчины, который не боится октябрьского холода.

В группе ВКонтакте кондопожане выложили видео, как мужчина в одних трусах куда-то целеустремленно шагает по тротуару. Авторы ролика предположили, что идет одеваться на рынок или в магазин.

Видео развеселило комментаторов, которые стали предлагать свои версии: "ипотеку погасил", "закаляется", а также испытывает трусы известного производителя одежды.