12:37, 21 Мая 2017
ВИДЕО: В Карелии водитель совершил обгон по обочине встречной полосы
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Удивительные маневры автомобилиста на трассе в Карелии попали в объектив видеофиксатора.
Инцидент зафиксирован на трассе "Кола" в Беломорском районе в нескольких километрах от поселка Пушной.
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