15:10, 25 Сентября 2017
ВИДЕО: В Карелии затопило деревню – местные жители в панике
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Вода в деревне Юшкозеро Калевальского района подбирается к жилым домам.
Уровень воды в деревне Юшкозеро Калевальского района за минувшие выходные снизился на 5 см, но ситуация там по-прежнему остается напряженной.
Как сообщили наши коллеги с "ГТРК "Карелия", затоплены прибрежные хозяйственные постройки, бани и туалеты.
"Вода подбирается к домам. Люди переживают, что вода будет уходить долго и до заморозков просушить бани и дровяники не удастся", - сообщают журналисты.
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