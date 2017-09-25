ВИДЕО: В Карелии затопило деревню – местные жители в панике

Вода в деревне Юшкозеро Калевальского района подбирается к жилым домам.

Уровень воды в деревне Юшкозеро Калевальского района за минувшие выходные снизился на 5 см, но ситуация там по-прежнему остается напряженной.

Как сообщили наши коллеги с "ГТРК "Карелия", затоплены прибрежные хозяйственные постройки, бани и туалеты.

"Вода подбирается к домам. Люди переживают, что вода будет уходить долго и до заморозков просушить бани и дровяники не удастся", - сообщают журналисты.