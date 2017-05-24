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20:20, 24 Мая 2017

ВИДЕО: В Казахстане девочка прилипла к асфальту

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Ребенок перебегал дорогу и прилип к асфальту.

Как сообщает "Лента.ру", в городе Ушарал Алма-Атинской области Казахстана девочка прилипла к асфальтовому покрытию дороги.

Видео инцидента опубликовано в среду, 24 мая, в Instagram.

На записи, сделанной из двигавшейся по дороге машины, видно, что ребенок застрял на недавно нанесенном и не успевшем застыть дорожном покрытии. Девочку вызволил водитель одного из проезжавших по улице города автомобилей.

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Александр Нетрофимыч
2017-05-24 20:33:30
А какое отношение эта новость имеет отношение к Петрозаводску? Здесь же новостной сайт столицы и республики, ведь так? Почему здесь публикуются и не относящиеся к нашему региону новости?
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