20:20, 24 Мая 2017
ВИДЕО: В Казахстане девочка прилипла к асфальту
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Ребенок перебегал дорогу и прилип к асфальту.
Как сообщает "Лента.ру", в городе Ушарал Алма-Атинской области Казахстана девочка прилипла к асфальтовому покрытию дороги.
Видео инцидента опубликовано в среду, 24 мая, в Instagram.
На записи, сделанной из двигавшейся по дороге машины, видно, что ребенок застрял на недавно нанесенном и не успевшем застыть дорожном покрытии. Девочку вызволил водитель одного из проезжавших по улице города автомобилей.
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