ВИДЕО: В Казахстане девочка прилипла к асфальту

Ребенок перебегал дорогу и прилип к асфальту.

Как сообщает "Лента.ру", в городе Ушарал Алма-Атинской области Казахстана девочка прилипла к асфальтовому покрытию дороги.

Видео инцидента опубликовано в среду, 24 мая, в Instagram.

На записи, сделанной из двигавшейся по дороге машины, видно, что ребенок застрял на недавно нанесенном и не успевшем застыть дорожном покрытии. Девочку вызволил водитель одного из проезжавших по улице города автомобилей.