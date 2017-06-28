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09:41, 28 Июня 2017

ВИДЕО: В Кеми 17 лет не показывали кино

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Российский фонд кино помог открыть на севере Карелии современный кинотеатр, который пользуется популярностью, так как люди за 17 лет соскучились по кинематографу.

Об этом сообщила Ирина Королева, директор Центра культуры и спорта в Кеми.

Журналисты "ГТРК "Карелия" в рамках проекта "Путеводитель по Карелии" побывали в Кемском районе и сняли фильм о суровом намоленном северном крае.

Климат в Кеми холодный, природа скудная, единственным спасением во все времена для жителей этого края было Белое море.

Ничего не изменилось и сегодня: здесь идет строительство малых ГЭС, энтузиасты для привлечения туристов возобновили добычу соли, которую выпаривают в печи, вылавливают водоросли, используя их при приготовлении блюд.

Смотрите в видеосюжете "ГТРК "Карелия" о Кемском районе, каким увидел этот край режиссер Павел Лунгин, снявший фильм "Остров", и как местный учитель информатики пытается сохранить декорации к съемкам.

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