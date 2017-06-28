ВИДЕО: В Кеми 17 лет не показывали кино

Российский фонд кино помог открыть на севере Карелии современный кинотеатр, который пользуется популярностью, так как люди за 17 лет соскучились по кинематографу.

Об этом сообщила Ирина Королева, директор Центра культуры и спорта в Кеми.

Журналисты "ГТРК "Карелия" в рамках проекта "Путеводитель по Карелии" побывали в Кемском районе и сняли фильм о суровом намоленном северном крае.

Климат в Кеми холодный, природа скудная, единственным спасением во все времена для жителей этого края было Белое море.

Ничего не изменилось и сегодня: здесь идет строительство малых ГЭС, энтузиасты для привлечения туристов возобновили добычу соли, которую выпаривают в печи, вылавливают водоросли, используя их при приготовлении блюд.

Смотрите в видеосюжете "ГТРК "Карелия" о Кемском районе, каким увидел этот край режиссер Павел Лунгин, снявший фильм "Остров", и как местный учитель информатики пытается сохранить декорации к съемкам.