ВИДЕО: В Кеми 17 лет не показывали кино
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Российский фонд кино помог открыть на севере Карелии современный кинотеатр, который пользуется популярностью, так как люди за 17 лет соскучились по кинематографу.
Об этом сообщила Ирина Королева, директор Центра культуры и спорта в Кеми.
Журналисты "ГТРК "Карелия" в рамках проекта "Путеводитель по Карелии" побывали в Кемском районе и сняли фильм о суровом намоленном северном крае.
Климат в Кеми холодный, природа скудная, единственным спасением во все времена для жителей этого края было Белое море.
Ничего не изменилось и сегодня: здесь идет строительство малых ГЭС, энтузиасты для привлечения туристов возобновили добычу соли, которую выпаривают в печи, вылавливают водоросли, используя их при приготовлении блюд.
Смотрите в видеосюжете "ГТРК "Карелия" о Кемском районе, каким увидел этот край режиссер Павел Лунгин, снявший фильм "Остров", и как местный учитель информатики пытается сохранить декорации к съемкам.
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