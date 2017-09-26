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Новости. Общество
21:30, 26 Сентября 2017

ВИДЕО: В Китае родился поросёнок с пенисом на лбу

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Странное существо с наростом на морде сняли на видео жители Наньнина в Китае.

Поросёнок-мутант появился на свет 10 сентября, и видео с его участием стало вирусным в КНР, пишет "Лайф" со ссылкой на The Sun. Хозяин необычного поросёнка Тао Лу рассказал, что его братья и сёстры родились совершенно нормальными.

"Это был большой приплод — целых 19 поросят. Мутант родился одним из последних", - сказал он.

Странный поросёнок умер спустя несколько часов после рождения. Мать отказалась его кормить, из бутылочки он есть не стал. Эта ситуация очень расстроила Тао Лу, который надеялся выгодно продать мутанта.

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Комментарии

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Косинус
2017-09-26 21:40:54
Столица сильно надеялась продать новость из Китая... Вы там совсем охренели?
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