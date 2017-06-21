ВИДЕО: В Кондопоге после жесткого столкновения машина оказалась на крыше

Авария произошла накануне вечером в Кондопоге на пересечении улицы Бумажников и Новокирпичной.

Как сообщает сайт ДТП Петрозаводска и Карелии, авария с участием двух легковых автомобилей произошла накануне около половины девятого вечера на пересечении улицы Бумажников и Новокирпичной.

ДТП произошло в момент пересечения транспортными средствами нерегулируемого перекрёстка неравнозначных дорог. Один из участников выезжал на улицу Бумажников с улицы Новокирпичная. В это же время второй автомобиль двигался по улице Бумажников в прямом направлении.

От удара в правый борт легковой автомобиль, двигавшийся по улице Бумажников, развернуло и опрокинуло на крышу.

О пострадавших не сообщается.

Видеокамера социального проекта "Мой дом" компании "Ситилинк" запечатлела момент ДТП.