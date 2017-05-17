ВИДЕО: В магазине Петрозаводска пенсионерка лишилась пакета с вещами

Полиция обращается к гражданам за помощью в розыске подозреваемой.

Преступление было совершено 11 мая в торговом центре на улице Мелентьевой, рассказали в МВД Карелии. Пенсионерка зашла в один из магазинов, расположенных на втором этаже, предварительно убрав свой пакет в ящик для хранения. Когда женщина вернулась, то вещей не обнаружила. Потерпевшей причинен ущерб на сумму свыше 6 тысяч рублей.

Установить, кто вышел из магазина с пакетом, принадлежащим заявительнице, помогли камеры видеонаблюдения. В настоящее время полиция ведет розыск подозреваемой.

Всех, кто обладает информацией о личности или местонахождении разыскиваемой, просят сообщать по телефону: 8-953-533-53-55 или 02 (с мобильного - 102). Конфиденциальность гарантируется.