18:40, 17 Мая 2017
ВИДЕО: В магазине Петрозаводска пенсионерка лишилась пакета с вещами
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Полиция обращается к гражданам за помощью в розыске подозреваемой.
Преступление было совершено 11 мая в торговом центре на улице Мелентьевой, рассказали в МВД Карелии. Пенсионерка зашла в один из магазинов, расположенных на втором этаже, предварительно убрав свой пакет в ящик для хранения. Когда женщина вернулась, то вещей не обнаружила. Потерпевшей причинен ущерб на сумму свыше 6 тысяч рублей.
Установить, кто вышел из магазина с пакетом, принадлежащим заявительнице, помогли камеры видеонаблюдения. В настоящее время полиция ведет розыск подозреваемой.
Всех, кто обладает информацией о личности или местонахождении разыскиваемой, просят сообщать по телефону: 8-953-533-53-55 или 02 (с мобильного - 102). Конфиденциальность гарантируется.
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