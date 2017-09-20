ВИДЕО: В одном из городов Карелии детская площадка засасывает детей и технику

В сети появились видео и фото страшной детской площадки в Беломорске.

В группе города ВКонтакте появились кадры, на которых застрявшего ребенка вытаскивают из грязи лопатой.

Из видео сделали клип, в котором посетовали, что тяжелой технике в таких случаях еще хуже – лопатой трактор не вытащить. Ролик набирает все больше просмотров.