13:46, 22 Октября 2017
ВИДЕО: В первый снегопад дрифтеры устроили ночные гонки на площади Кирова
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В ночь на 22 октября в Петрозаводске выпал первый снег – дрифтеры тоже открыли зимний сезон.
Наружная видеокамера компании sampo.ru запечатлела гонки, которые дрифтеры устроили в ночь с субботы на воскресенье на площади Кирова. В первый снегопад они открыли зимний сезон.
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