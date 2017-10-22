ВИДЕО: В первый снегопад дрифтеры устроили ночные гонки на площади Кирова

В ночь на 22 октября в Петрозаводске выпал первый снег – дрифтеры тоже открыли зимний сезон.

Наружная видеокамера компании sampo.ru запечатлела гонки, которые дрифтеры устроили в ночь с субботы на воскресенье на площади Кирова. В первый снегопад они открыли зимний сезон.