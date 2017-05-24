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10:03, 24 Мая 2017

ВИДЕО: В Петрозаводске мужчина ограбил ребенка средь бела дня

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Полиция Петрозаводска объявила в розыск подозреваемого в уличном грабеже, сообщает МВД Карелии.

Жертвой преступника стала 8-летняя школьница. 15 мая около 13.00 девочка возвращалась домой с мобильным телефоном в руках. У дома №58 по Октябрьскому проспекту злоумышленник догнал ребенка и выхватил гаджет.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

Полиция ведет розыск преступника. Изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленных в районе места преступления.

На видеозаписях можно распознать мужчину, причастного к преступлению. Приметы: рост 175 сантиметров, черная куртка, черная кепка, темные джинсы, подогнутые снизу.

Полиция просит всех, кто располагает сведениями о местонахождении разыскиваемого, сообщать по телефонам 8-953-533-53-55 или 02 (с мобильного - 102).

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