ВИДЕО: В Петрозаводске мужчина ограбил ребенка средь бела дня

Полиция Петрозаводска объявила в розыск подозреваемого в уличном грабеже, сообщает МВД Карелии.

Жертвой преступника стала 8-летняя школьница. 15 мая около 13.00 девочка возвращалась домой с мобильным телефоном в руках. У дома №58 по Октябрьскому проспекту злоумышленник догнал ребенка и выхватил гаджет.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

Полиция ведет розыск преступника. Изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленных в районе места преступления.

На видеозаписях можно распознать мужчину, причастного к преступлению. Приметы: рост 175 сантиметров, черная куртка, черная кепка, темные джинсы, подогнутые снизу.

Полиция просит всех, кто располагает сведениями о местонахождении разыскиваемого, сообщать по телефонам 8-953-533-53-55 или 02 (с мобильного - 102).