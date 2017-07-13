ВИДЕО: В Петрозаводске автомобиль наехал на люк и подлетел в воздух

На улице Правды автомобиль, наехавший на колодезный люк, чудом не перевернулся.

ДТП с участием легкового автомобиля Volkswagen произошло на улице Правды, у дома №36Б, в минувшую среду 12 июля в 13.57, сообщается в паблике "ДТП Петрозаводска и Каерлии".

Легковой автомобиль двигался по улице Правды со стороны центра.

В районе пересечения с улицей Пробная автомобиль наехал передним левым колесом на крышку люка колодца.

После наезда на колодец автомобиль подбросило вверх и развернуло на 90 градусов. Автомобиль чудом не опрокинулся.

Вылетевшая крышка люка прокатилась несколько метров и ударилась об автомобиль.

Транспортное средство получило механические повреждения.