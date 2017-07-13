06:50, 13 Июля 2017
ВИДЕО: В Петрозаводске автомобиль наехал на люк и подлетел в воздух
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На улице Правды автомобиль, наехавший на колодезный люк, чудом не перевернулся.
ДТП с участием легкового автомобиля Volkswagen произошло на улице Правды, у дома №36Б, в минувшую среду 12 июля в 13.57, сообщается в паблике "ДТП Петрозаводска и Каерлии".
Легковой автомобиль двигался по улице Правды со стороны центра.
В районе пересечения с улицей Пробная автомобиль наехал передним левым колесом на крышку люка колодца.
После наезда на колодец автомобиль подбросило вверх и развернуло на 90 градусов. Автомобиль чудом не опрокинулся.
Вылетевшая крышка люка прокатилась несколько метров и ударилась об автомобиль.
Транспортное средство получило механические повреждения.
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