16:59, 19 Сентября 2017
ВИДЕО: В Петрозаводске человека жестоко избили на глазах у ребенка (18+)
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Установленная в одном из дворов карельской столицы камера компании "Ситилинк" зафиксировала, как двое молодых людей избивают мужчину прямо на глазах у ребенка.
На кадрах видно, как из подъезда выбегает мальчик и указывает рукой на человека. После этого к мужчине подходят двое молодых людей и начинают его избивать. Человек падает, но это не останавливает молодых людей: они бьют его ногами.
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