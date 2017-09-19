ВИДЕО: В Петрозаводске человека жестоко избили на глазах у ребенка (18+)

Установленная в одном из дворов карельской столицы камера компании "Ситилинк" зафиксировала, как двое молодых людей избивают мужчину прямо на глазах у ребенка.

На кадрах видно, как из подъезда выбегает мальчик и указывает рукой на человека. После этого к мужчине подходят двое молодых людей и начинают его избивать. Человек падает, но это не останавливает молодых людей: они бьют его ногами.