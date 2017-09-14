07:15, 14 Сентября 2017
ВИДЕО: В Петрозаводске иномарка и "Жигули" устроили аварию на перекрестке
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На Первомайском проспекте два автомобиля не смогли разъехаться на перекрестке и совершили ДТП.
Авария произошла 13 сентября в 16-21. Автомобили столкнулись на пересечении Первомайского проспекта и улицы Мурманской.
Об этом сообщает паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии» в социальной сети «Вконтакте».
За секунды до дорожного происшествия отечественный автомобиль совершал левый поворот, а иномарка двигалась прямо.
Камеры наблюдения зафиксировали момент аварии. На записи видно, что хозяева машин и пассажиры после ДТП самостоятельно выбрались из разбитых транспортных средств.
Автомобили получили технические повреждения.
Движение на участке дороги некоторое время было осложнено из-за ДТП.
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