ВИДЕО: В Петрозаводске иномарка и "Жигули" устроили аварию на перекрестке

На Первомайском проспекте два автомобиля не смогли разъехаться на перекрестке и совершили ДТП.

Авария произошла 13 сентября в 16-21. Автомобили столкнулись на пересечении Первомайского проспекта и улицы Мурманской.

Об этом сообщает паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии» в социальной сети «Вконтакте».

За секунды до дорожного происшествия отечественный автомобиль совершал левый поворот, а иномарка двигалась прямо.

Камеры наблюдения зафиксировали момент аварии. На записи видно, что хозяева машин и пассажиры после ДТП самостоятельно выбрались из разбитых транспортных средств.

Автомобили получили технические повреждения.

Движение на участке дороги некоторое время было осложнено из-за ДТП.