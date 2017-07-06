ВИДЕО: В Петрозаводске иномарка сбила девочку на пешеходном переходе

На ул.Ригачина Toyota сбила девочку-подростка, сообщили в дежурной службе Петрозаводска.

В минувшую среду 5 июля на ул.Ригачина, в районе дома №37, женщина, управляя автомобилем Toyota Matrix, совершила наезд на 15-летнюю девочку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая госпитализирована в нейрохирургическое отделение БСМП.