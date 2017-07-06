09:04, 06 Июля 2017
ВИДЕО: В Петрозаводске иномарка сбила девочку на пешеходном переходе
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На ул.Ригачина Toyota сбила девочку-подростка, сообщили в дежурной службе Петрозаводска.
В минувшую среду 5 июля на ул.Ригачина, в районе дома №37, женщина, управляя автомобилем Toyota Matrix, совершила наезд на 15-летнюю девочку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавшая госпитализирована в нейрохирургическое отделение БСМП.
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