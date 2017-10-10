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Новости. Происшествия
08:20, 10 Октября 2017

ВИДЕО: В Петрозаводске иномарка вылетела на газон после аварии

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На Кукковке произошло ДТП с участием двух иномарок.

 

ДТП с участием кроссовера «Mazda CX5» и легкового автомобиля «Nissan Note» произошло днем 9 октября на Комсомольском проспекте, в районе пересечения с улицей Ровио.

Об этом сообщает сообщество «ДТП Петрозаводска и Карелии» в соцсети «Вконтакте».

Авария произошла в момент пересечения автомобилями нерегулируемого перекрёстка.

Кроссовер выезжал с Комсомольского проспекта на улицу Ровио, совершая левый поворот. В это же время Ниссан двигался по Комсомольскому проспекту в прямом направлении.

После столкновения Ниссан выехал на разделительный газон.

Транспортные средства получили механические повреждения. Обошлось без жертв.

Момент ДТП зафиксировала камера уличного наблюдения.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неизвестно
2017-10-10 09:03:39
Еще и ущерб за аварию на водителя автобуса повесить надо
Судья
2017-10-10 09:00:44
Поспешунчики.
Автобус ничего не нарушал.
Неизвестно
2017-10-10 08:41:16
думаю это не первая и не последняя авария
Неизвестно
2017-10-10 08:40:46
Ну и где доблестное ГИБДД, штрафовать за поворот со второго ряда? это прямая вина автобуса...и на этом повороте постоянно так закрывают зону видимости поворачивая вторым рядом. не только автобусы
Гость
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