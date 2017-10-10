08:20, 10 Октября 2017
ВИДЕО: В Петрозаводске иномарка вылетела на газон после аварии
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На Кукковке произошло ДТП с участием двух иномарок.
ДТП с участием кроссовера «Mazda CX5» и легкового автомобиля «Nissan Note» произошло днем 9 октября на Комсомольском проспекте, в районе пересечения с улицей Ровио.
Об этом сообщает сообщество «ДТП Петрозаводска и Карелии» в соцсети «Вконтакте».
Авария произошла в момент пересечения автомобилями нерегулируемого перекрёстка.
Кроссовер выезжал с Комсомольского проспекта на улицу Ровио, совершая левый поворот. В это же время Ниссан двигался по Комсомольскому проспекту в прямом направлении.
После столкновения Ниссан выехал на разделительный газон.
Транспортные средства получили механические повреждения. Обошлось без жертв.
Момент ДТП зафиксировала камера уличного наблюдения.
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