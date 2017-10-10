ВИДЕО: В Петрозаводске иномарка вылетела на газон после аварии

На Кукковке произошло ДТП с участием двух иномарок.

ДТП с участием кроссовера «Mazda CX5» и легкового автомобиля «Nissan Note» произошло днем 9 октября на Комсомольском проспекте, в районе пересечения с улицей Ровио.

Об этом сообщает сообщество «ДТП Петрозаводска и Карелии» в соцсети «Вконтакте».

Авария произошла в момент пересечения автомобилями нерегулируемого перекрёстка.

Кроссовер выезжал с Комсомольского проспекта на улицу Ровио, совершая левый поворот. В это же время Ниссан двигался по Комсомольскому проспекту в прямом направлении.

После столкновения Ниссан выехал на разделительный газон.

Транспортные средства получили механические повреждения. Обошлось без жертв.

Момент ДТП зафиксировала камера уличного наблюдения.