ВИДЕО: В Петрозаводске иномарки столкнулись на участке, где велись дорожные работы

На Октябрьском проспекте несколько часов назад случилось ДТП с участием автомобилей Honda и Hyundai. Момент столкновения зафиксировала камера компании "Сампо".

Как пишет сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии", инцидент с участием Honda Accord и Hyundai Solaris произошел в районе пересечения проспекта с улицей Мурманской около десяти часов утра. На этом участке дороги велись дорожно-коммунальные работы.

"В связи с проводимыми работами правая часть проезжей части Октябрьского проспекта (в сторону центра) перед перекрестком с улицей Мурманская была закрыта для движения. Объезд организован по левой полосе движения", - отмечает издание.

По словам очевидцев, на левой полосе перед перекрёстком образовалась небольшая очередь из машин.

"Автомобили двигались по Октябрьскому проспекту в попутном направлении в сторону центра, Hyundai слева, Honda – справа. В результате попутного касательного столкновения, Hyundai отбросило влево на проезжую часть встречного направления", - говорится в сообщении.

Транспортные средства получили механические повреждения. Люди не пострадали.