09:30, 06 Июня 2017
ВИДЕО: В Петрозаводске камера сняла, как юноша ворует магнитолу из автомобиля
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Хозяин автомобиля просит помочь найти хулигана.
В минувшее воскресенье ночью, 4 июня в 3.55, на ул.Володарского молодой человек проник в автомобиль "ВАЗ-21099" через открытую пассажирскую дверь и вырвал магнитолу.
Спрятав добычу в сумку хулиган покинул машину, но наружная камера видеонаблюдения успела запечатлеть лицо похитителя.
Хозяин автомобиля разместил видео на страницах паблика "ДТП Петрозаводска и Каерлии" с просьбой помочь разыскать хулигана.
В комментариях владелец автомобиля разъяснил всем, что автомобиль он закрывал по "сигналке", в результате водительская дверь закрылась, а вот пассажирская нет. Через нее похититель и попал в автомобиль.
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