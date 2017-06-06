ВИДЕО: В Петрозаводске камера сняла, как юноша ворует магнитолу из автомобиля

Хозяин автомобиля просит помочь найти хулигана.

В минувшее воскресенье ночью, 4 июня в 3.55, на ул.Володарского молодой человек проник в автомобиль "ВАЗ-21099" через открытую пассажирскую дверь и вырвал магнитолу.

Спрятав добычу в сумку хулиган покинул машину, но наружная камера видеонаблюдения успела запечатлеть лицо похитителя.

Хозяин автомобиля разместил видео на страницах паблика "ДТП Петрозаводска и Каерлии" с просьбой помочь разыскать хулигана.

В комментариях владелец автомобиля разъяснил всем, что автомобиль он закрывал по "сигналке", в результате водительская дверь закрылась, а вот пассажирская нет. Через нее похититель и попал в автомобиль.