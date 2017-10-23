ВИДЕО: В Петрозаводске легковой автомобиль протаранил несколько машин и вылетел на тротуар – водителя задержали

По предварительной информации, за рулем находилась автоледи, которая совершила сразу несколько ДТП в разных частях города.

По информации портала ДТП ПТЗ, в Петрозаводске накануне произошло сразу несколько дорожных проишествий, предположительно, с участием одного и того же легкового автомобиля белого цвета.

Первое ДТП было зарегистрировано в 16 часов 18 минут на пересечении проспекта Александра Невского и улицы Калинина. Легковой автомобиль белового цвета со следами механических повреждений (разбито правое переднее крыло), двигаясь в левой полосе движения выезжал с проспекта Александра Невского – совершал правый поворот на улицу Калинина. При совершении поворота водитель не справился с управлением и совершил касательное встречное столкновение со стоящим на перекрёстке кроссовером.

После столкновения водитель покинул место ДТП.

Чуть позже, в 16 часов 45 минут похожий автомобиль белого цвета на Лесном проспекте у дома № 47 врезался в остановившиеся перед пешеходным переходом на запрещающий сигнал светофора машины, после чего выехал вправо за пределы дорожного полотна на тротуар.

Как сообщает портал ДТП ПТЗ, за рулем белого автомобиля находилась женщина. Во время движения она, предположительно, совершила несколько ДТП, поэтому на Лесном проспекте после выезда на тротуар ее задержали.

Видеорегистратор очевидца, а также видеокамеры компаний "Ситилинк" и компьютерной сети Сампо.ру запечатлели момент ДТП.