17:03, 29 Сентября 2017
ВИДЕО: В Петрозаводске машину покорежило железнодорожными катками
По теме
Загрузка...
Припаркованный на ул.Шотмана "жигуленок" пострадал от упавших на него железнодорожных катков.
Камеры наружного наблюдения в Петрозаводске запечатлели, как сегодня 29 сентября в 10.52 на ул.Шотмана из проезжавшего грузовика высыпались железнодорожные катки, которые упали прямо на припаркованный ВАЗ.
В результате "жигуленок" был поврежден, напуганный водитель вышел из него не сразу.
По теме
Выбор читателей
22.09.2017, 12:50
27.09.2017, 09:40
22.09.2017, 10:46
22.09.2017, 20:20
26.09.2017, 10:13
23.09.2017, 10:19
Аналитика
28.09.2017 11:15
Капитал
ООО "ТехРент" не боится снегопадов и гололеда.
27.09.2017 16:15
27.09.2017 09:40
26.09.2017 10:13
26.09.2017 09:59
Чтиво
28.09.2017 09:07
Без политики
Новая Skoda Octavia одна из наиболее успешных, востребованных и любимых машин в России.
27.09.2017 13:16
19.09.2017 17:09
18.09.2017 15:47
Медиа
28.09.2017 10:27
Опрос
Будете ли вы что-то покупать на традиционной сельхозярмарке в Петрозаводске?
Афиша
Сегодня в городе (4)
детям
Комментарии