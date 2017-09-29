ВИДЕО: В Петрозаводске машину покорежило железнодорожными катками

Припаркованный на ул.Шотмана "жигуленок" пострадал от упавших на него железнодорожных катков.

Камеры наружного наблюдения в Петрозаводске запечатлели, как сегодня 29 сентября в 10.52 на ул.Шотмана из проезжавшего грузовика высыпались железнодорожные катки, которые упали прямо на припаркованный ВАЗ.

В результате "жигуленок" был поврежден, напуганный водитель вышел из него не сразу.