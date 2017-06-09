09:14, 09 Июня 2017
ВИДЕО: В Петрозаводске Mercedes на полном ходу протаранил "девятку"
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Жесткое ДТП произошло на Ключевой поздно вечером в День республики.
В минувший четверг 8 июня в 21.59 на улице Ключевая, в районе дома №10, автомобиль Mercedes-Benz въехал в "ВАЗ-2109", который выполнял разворот.
В результате столкновения транспортные средства получили механические повреждения, сообщается в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".
Авария попала в объектив камеры наружного наблюдения.
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