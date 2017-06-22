09:56, 22 Июня 2017
ВИДЕО: В Петрозаводске мужчина остановил ехавший без водителя автомобиль
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Внедорожник ехал по пр.А.Невского без водителя.
Инцидент произошел 21 июня в 13.45 на пересечении проспекта А.Невского и ул.Станционная.
Видеокамера наружного наблюдения запечатлела потенциально опасную ситуацию.
Водитель, припарковавший у края проезжей части ВАЗ-2121 "Нива", по всей видимости, не поставил автомобиль на стояночный тормоз.
После того, как водитель покинул автомобиль, внедорожник начал откатываться назад, под уклон, набирая скорость.
И только благодаря расторопности водителя проезжающего мимо кроссовера удалось избежать беды. А тут и водитель "сбежавшего" автомобиля подоспел, сообщает паблик "ДТП Петрозаводска и Карелии".
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