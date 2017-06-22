ВИДЕО: В Петрозаводске мужчина остановил ехавший без водителя автомобиль

Внедорожник ехал по пр.А.Невского без водителя.

Инцидент произошел 21 июня в 13.45 на пересечении проспекта А.Невского и ул.Станционная.

Видеокамера наружного наблюдения запечатлела потенциально опасную ситуацию.

Водитель, припарковавший у края проезжей части ВАЗ-2121 "Нива", по всей видимости, не поставил автомобиль на стояночный тормоз.

После того, как водитель покинул автомобиль, внедорожник начал откатываться назад, под уклон, набирая скорость.

И только благодаря расторопности водителя проезжающего мимо кроссовера удалось избежать беды. А тут и водитель "сбежавшего" автомобиля подоспел, сообщает паблик "ДТП Петрозаводска и Карелии".