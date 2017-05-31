ВИДЕО: В Петрозаводске мужчина украл пакет с одеждой из камеры хранения

Полиция Петрозаводска объявила в розыск подозреваемого в краже, совершенной 20 мая в магазине на улице Кутузова, сообщает МВД Карелии.

Полицейские изъяли записи видеонаблюдения. На них видно, как мужчина укладывает личные вещи в камеру хранения, а затем открывает соседнюю ячейку и похищает чужой пакет. В нем находила одежда.

Всех, кому известен данный гражданин, полиция просит сообщать по телефонам: 8-953-533-53-55, а также (814-2) 739-154, или 02 (с мобильного 102).