09:06, 31 Мая 2017
ВИДЕО: В Петрозаводске мужчина украл пакет с одеждой из камеры хранения
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Полиция Петрозаводска объявила в розыск подозреваемого в краже, совершенной 20 мая в магазине на улице Кутузова, сообщает МВД Карелии.
Полицейские изъяли записи видеонаблюдения. На них видно, как мужчина укладывает личные вещи в камеру хранения, а затем открывает соседнюю ячейку и похищает чужой пакет. В нем находила одежда.
Всех, кому известен данный гражданин, полиция просит сообщать по телефонам: 8-953-533-53-55, а также (814-2) 739-154, или 02 (с мобильного 102).
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