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15:48, 23 Июня 2017

ВИДЕО: В Петрозаводске на мать ребенка, который чуть не выпал из окна 5 этажа, завели уголовное дело

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Петрозаводчанка попала под уголовную статью за оставление ребенка в опасности, сообщили в МВД Карелии.

Напомним, в минувшую среду 21 июня в 17.18 на ул.Пограничной в многоэтажном доме на 5-ом этаже был замечен ребенок, сидевший в открытом окне.

На место происшествия прибыли спасатели, которые предотвратили трагедию.

Как объяснили в МВД Карелии, попав в квартиру, спасатели обнаружили сидевшего на полу 10-летнего ребенка-инвалида и молодую мать, которая находилась в нетрезвом состоянии.

В результате происшествия ребенка госпитализировали, а в отношении матери правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ст.125 УК РФ – оставление ребенка в опасности.

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