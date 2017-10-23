10:49, 23 Октября 2017
ВИДЕО: В Петрозаводске пешеход кинулся под колеса внедорожнику
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Водитель внедорожника не заметил выбежавшего на дорогу пешехода и сбил его.
В объектив камеры наружного наблюдения попало ДТП на проспекте А.Невского, как 18 октября в 13.40 водитель внедорожника совершил наезд на пешехода.
Мужчина выбежал на пешеходный переход, оказался вне зоны видимости водителя автомобиля и угодил под колеса.
Наезд был совершен при небольшой скорости, так как водитель внедорожника перед ДТП пропустил другого пешехода, пересекавшего дорогу по "Зебре".
В ГИБДД сообщили, что пешеход в лечебные учреждения не обращался.
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