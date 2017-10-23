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Новости. Происшествия
10:49, 23 Октября 2017

ВИДЕО: В Петрозаводске пешеход кинулся под колеса внедорожнику

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Водитель внедорожника не заметил выбежавшего на дорогу пешехода и сбил его.

В объектив камеры наружного наблюдения попало ДТП на проспекте А.Невского, как 18 октября в 13.40 водитель внедорожника совершил наезд на пешехода.

Мужчина выбежал на пешеходный переход, оказался вне зоны видимости водителя автомобиля и угодил под колеса.

Наезд был совершен при небольшой скорости, так как водитель внедорожника перед ДТП пропустил другого пешехода, пересекавшего дорогу по "Зебре".

В ГИБДД сообщили, что пешеход в лечебные учреждения не обращался.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
2017-10-23 14:13:24
вы чо, охренели все что ли?! пешик на переходе уже давно был, а этот дятел нихера не видит перед собой! сядут в свои джипы и думают, то все перед ними в страхе разбегаться должны... езди на лисапеде, дебилоид
Умный
2017-10-23 13:37:00
Для полноты картины, у пешехода не хватает наушников и капюшона. Тогда бы получилась "классика"
Петрович
2017-10-23 11:53:55
Пешеходы обнаглели, считают проезжую часть на зебре продолжением тротуара. Шлепают не глядя. Нет понятия - "посмотри налево-посмотри направо" - как нас раньше учили. В этом виноваты работники ГИБДД
deep
2017-10-23 12:24:01
Петрович, Согласен, виновата ГИБДД. Могли бы выдать предписание администрации: на каждый столб у ПП "вешать" знак ПП и табличку из ПДД п. 4.5. Треба обучать пешиков.
АК
2017-10-23 11:25:13
Очередной случай доказывает: нельзя перебегать по пешеходному переходу, а разговаривать по телефону и подавно.
deep
2017-10-23 11:17:00
Не знание ПДД не освобождает от ответственности (п. 4.5). Пешику штраф 1500 рублей!
кир
2017-10-23 11:03:13
Водитель-молодец ожидал подлянки от пешеходов и не ошибся.
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