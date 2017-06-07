ВИДЕО: В Петрозаводске подростки от нечего делать ломали зеркала в автомобилях

Хулиганы попали в объектив камеры наружного наблюдения.

В минувший вторник 6 июня в 23.40 на ул.Володарского, у дома №45 компания из трех человек - девушка и два парня били зеркала на машинах.

Как отметил участник паблика "ДТП Петрозаводска и Карелии", на видео запечатлено, что парень разбил зеркало на "семерке", но за кадром осталось то, как он повредил еще и Opel (момент выходит за пределы обзора камеры).

Петрозаводчан, узнавших хулиганов, просят сообщить в полицию или в ГИБДД.