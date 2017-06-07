11:09, 07 Июня 2017
ВИДЕО: В Петрозаводске подростки от нечего делать ломали зеркала в автомобилях
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Хулиганы попали в объектив камеры наружного наблюдения.
В минувший вторник 6 июня в 23.40 на ул.Володарского, у дома №45 компания из трех человек - девушка и два парня били зеркала на машинах.
Как отметил участник паблика "ДТП Петрозаводска и Карелии", на видео запечатлено, что парень разбил зеркало на "семерке", но за кадром осталось то, как он повредил еще и Opel (момент выходит за пределы обзора камеры).
Петрозаводчан, узнавших хулиганов, просят сообщить в полицию или в ГИБДД.
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