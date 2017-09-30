09:35, 30 Сентября 2017
ВИДЕО: В Петрозаводске полиция ищет мужчину, совершившего кражу 2 недели назад
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Полиция Петрозаводска просит помочь найти мужчину, который полмесяца назад украл одежду торговом центре.
В МВД Карелии сообщили, что днем 16 сентября в отделе по продаже одежды, расположенном в торговом центре на проспекте Ленина в Петрозаводске, произошло хищение одежды. В совершении преступления подозревается неизвестный гражданин.
Полиция просит всех, кто узнал мужчину на видео или располагает информацией о его местонахождении, сообщить по телефонам: 8-968-180-55-85, 8(8142)715-327, 739-767 или 02 (с мобильного - 102).
Конфиденциальность гарантируется.
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