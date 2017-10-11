ВИДЕО: В Петрозаводске прошел автопробег в честь профсоюзов и "За достойный труд"

Профсоюз госучреждений Карелии отметил профессиональные праздники очередным автопробегом.

Представители профсоюзных организаций 9 октября устроили автопробег по центру Петрозаводска. Мероприятие состоялось в рамках двухдневного семинара-совещания председателей первичных профсоюзных организаций Карельской республиканской организации Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ. На семинар прибыли несколько десятков представителей из Прионежского, Беломорского, Медвежьегорского, Пудожского, Суоярвского районов, Петрозаводска, Сортавалы, Сегежи, Питкяранты и Петрозаводска.

Ровно в полдень колонна из десяти автомобилей, украшенная яркими флагами с символикой Общероссийского профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания России, в сопровождении машин Госавтоинспекции торжественно проехала по центральным улицам карельской столицы.

- Этот автопробег мы проводим уже второй год. Сегодня посвятили его 99-летию со дня образования профсоюза и Всемирному дню коллективных действий "За достойный труд", который отмечается 7 октября. Мы есть! Мы действуем! Вступайте в профсоюз! - призвала председатель Карельской республиканской организации профсоюза Ирина Титова.