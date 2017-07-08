ВИДЕО: В Петрозаводске прошел парад в честь Дня семьи, любви и верности
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Семьи Петрозаводска уже второй год проводят массовое шествие и Парад колясок 8 июля, в День семьи, любви и верности.
Молодые родители с детьми, почтенные супруги, будущие молодожены и другие семьи прошли вдоль набережной в Петрозаводске. В рамках шествия состоялся еще и Парад колясок.
Погода подвела участников парада: они шли, сгибаясь от сильного ветра и кутаясь в теплые одежды.
Праздник в честь Дня семьи, любви и верности проходит в Петрозаводске уже второй год подряд. В 2016 году погода также не радовала петрозаводчан – шел сильный дождь.
Участников шествия у Ротонды ждала праздничная программа и лотерея для всей семьи, главным призом которой стал настоящий тульский самовар и вязанка баранок.
Напомним, Всероссийский праздник 8 июля – День семьи, любви и верности – появился благодаря муромскому князю Петру и его жене Февронии, которые жили в XIII веке. Эту семейную пару православные христиане почитают за покровителей семьи и брака.
Видео Анастасии Шибановой из паблика "Живой Петрозаводск".
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