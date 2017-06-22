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12:18, 22 Июня 2017

ВИДЕО: В Петрозаводске руфер залез на крышу "Карелия-маркет" по незакрепленной лестнице

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Здание "Карелия-маркет" облюбовал местный экстремал.

В паблике "Живой Петрозаводск" размещено видео, на котором петрозаводский руфер поделился впечатлениями, после того как залез на крышу торгового дома "Карелия-маркет".

Напомним, все судебные тяжбы по расторжению договора аренды с компанией «ТД "Карелия-маркет" завершены.

Здание универмага находится в муниципальной собственности, а после расторжения договора аренды администрация получает полное право его использования для муниципальных нужд.

"Буквально на следующей неделе, 26 июня должна состояться передача документов, ключей, и мы получаем себе это здание", - сказала Мирошник.

По ее словам, судьбу здания будет решать специальная рабочая группа с участием представителей администрации и депутатов Петросовета.

В первую очередь, будет обсуждаться возможность размещения там образовательных учреждений.

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Комментарии

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gaudealis
2017-06-22 12:56:23
Таких дебилов после первой же проделки нужно предупреждать: "Если ещё раз в подобном будешь замечен - пожизненно будешь лишён возможности получать медицинскую помощь по полису ОМС и сможешь лечиться исключительно за свои деньги. И (если что) ни на какое пособие по инвалидности тоже не рассчитывай".

Ибо нечего взваливать на шею остальным вменяемым налогоплательщикам обязанность потом пожизненно содержать муд*ков, искалечившихся по собственной же дурости.
Саныч
2017-06-22 12:44:00
Измельчал нынче руфер, измельчал..
Беня
2017-06-22 12:50:44
Да уж, стихов в этот раз не было. Хотя, мог бы спеть для разнообразия шонидь воодушевляющее, ну там "Боже царя храни", "Союз нерушимый" и т.п.
Беня
2017-06-22 12:36:28
Я б туда полез в одном случае - если б товарищи фашисты предложили выбрать: или газовая камера или на крышу. Я слишком симпатичный, шоб умирать :)


Инженер Брунс
2017-06-22 12:31:18
обычный клоун-вконтактер. Они же думают, что как в игрушке могут F5 нажать и сохраниться. Полное отсутствие мозга и как следствие, отсутствие чувство самосохранения. А потом родителям мозги его с асфальта соскребать
Беня
2017-06-22 12:54:58
На крыше - это ладно. А ведь этот бесстрашный юноша может сесть за руль ржавой семерки и начать бесстрашно выполнять трюки высшего пилотажа: дрифтовать где попало, ездить боком на дух колесах между рядов, подражая мотохрустам :)
Саныч
2017-06-22 12:44:21
Инженер Брунс, при Ширшиной такого не было, верно?))
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