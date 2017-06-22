ВИДЕО: В Петрозаводске руфер залез на крышу "Карелия-маркет" по незакрепленной лестнице

Здание "Карелия-маркет" облюбовал местный экстремал.

В паблике "Живой Петрозаводск" размещено видео, на котором петрозаводский руфер поделился впечатлениями, после того как залез на крышу торгового дома "Карелия-маркет".

Напомним, все судебные тяжбы по расторжению договора аренды с компанией «ТД "Карелия-маркет" завершены.

Здание универмага находится в муниципальной собственности, а после расторжения договора аренды администрация получает полное право его использования для муниципальных нужд.

"Буквально на следующей неделе, 26 июня должна состояться передача документов, ключей, и мы получаем себе это здание", - сказала Мирошник.

По ее словам, судьбу здания будет решать специальная рабочая группа с участием представителей администрации и депутатов Петросовета.

В первую очередь, будет обсуждаться возможность размещения там образовательных учреждений.