ВИДЕО: В Петрозаводске у бетономешалки на повороте отвалилась труба

В Пятом посёлке у автобетоносмесителя на повороте отвалилась металлическая труба.

В минувшую пятницу 14 июля в 17.54 на улице Пограничная, у дома № 19, у автобетоносмесителя при повороте на проезжую часть вывалился элемент конструкции гидролотка - металлическая труба.

Авария произошло, когда грузовой автомобиль двигался по улице Пограничная в сторону Сулажгоры, сообщается в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".