09:15, 15 Июля 2017
ВИДЕО: В Петрозаводске у бетономешалки на повороте отвалилась труба
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В Пятом посёлке у автобетоносмесителя на повороте отвалилась металлическая труба.
В минувшую пятницу 14 июля в 17.54 на улице Пограничная, у дома № 19, у автобетоносмесителя при повороте на проезжую часть вывалился элемент конструкции гидролотка - металлическая труба.
Авария произошло, когда грузовой автомобиль двигался по улице Пограничная в сторону Сулажгоры, сообщается в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".
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