13:43, 31 Мая 2017
ВИДЕО: В Петрозаводске велосипедист упал под колеса троллейбуса
По теме
Загрузка...
На ул.Шотмана велосипедист упал на дороге под колеса автомобилей.
В объектив камеры наружного наблюдения попал момент, как на ул.Шотмана велосипедист выехал на пешеходный переход и упал, перевернувшись через руль, перед близко идущим транспортом.
ДТП чудом удалось избежать.
По теме
Выбор читателей
26.05.2017, 17:20
26.05.2017, 09:25
29.05.2017, 11:21
24.05.2017, 11:48
29.05.2017, 07:25
Аналитика
Сегодня 14:48
Обществоведение
Пациентку психоневрологического интерната "Черемушки" в Кондопожском районе довели до полного истощения, заявили в Росздравнадзоре. У интерната своя версия трагедии. В неоднозначной истории разбиралась "Столица на Онего".
29.05.2017 12:09
26.05.2017 16:37
25.05.2017 13:10
24.05.2017 11:31
Чтиво
Сегодня 10:11
Без политики
Официальный дилер SKODA К-Моторс приглашает всех желающих познакомиться с долгожданным SKODA KODIAQ, первым семейным внедорожником от чешской марки.
30.05.2017 10:59
29.05.2017 14:17
Медиа
28.05.2017 17:11
Афиша
В театрах (1)
Концерты (1)
В кинотеатрах (6)
Опрос
Куда этим летом отправите своих детей на отдых?
Комментарии