ВИДЕО: В Петрозаводске велосипедист упал под колеса троллейбуса

На ул.Шотмана велосипедист упал на дороге под колеса автомобилей.

В объектив камеры наружного наблюдения попал момент, как на ул.Шотмана велосипедист выехал на пешеходный переход и упал, перевернувшись через руль, перед близко идущим транспортом.

ДТП чудом удалось избежать.