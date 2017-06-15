07:25, 15 Июня 2017
ВИДЕО: В Петрозаводске велосипедист врезался в автомобиль – нелепое ДТП
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В столице Карелии велосипедист врезался в легковой автомобиль, нелепое ДТП зафиксировал видеорегистратор очевидца.
Как сообщается на сайте ДТП Петрозаводска и Карелии, на улице Чапаева произошла авария с участием велосипедиста и легкового автомобиля.
"Обычно автомобили сбивают велосипеды, но в данном видеоролике всё наоборот", - рассказал читатель Анатолий Ефимов.
К счастью, обошлось без жертв.
Видеорегистратор очевидца запечатлел момент ДТП.
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