ВИДЕО: В Петрозаводске велосипедист врезался в автомобиль – нелепое ДТП

В столице Карелии велосипедист врезался в легковой автомобиль, нелепое ДТП зафиксировал видеорегистратор очевидца.

Как сообщается на сайте ДТП Петрозаводска и Карелии, на улице Чапаева произошла авария с участием велосипедиста и легкового автомобиля.

"Обычно автомобили сбивают велосипеды, но в данном видеоролике всё наоборот", - рассказал читатель Анатолий Ефимов.

К счастью, обошлось без жертв.

Видеорегистратор очевидца запечатлел момент ДТП.