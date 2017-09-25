12:41, 25 Сентября 2017
ВИДЕО: В Петрозаводске водитель фургона решил совершить умопомрачительный разворот и сбил "легковушку"
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ДТП с участием легкового автомобиля и грузового фургона произошло на пересечении наб.Ла-Рошель и ул.Мерецкова.
Камера наружного наблюдения запечатлела момент, как в Петрозаводске 21 сентября в 14.03 на пересечении наб.Ла-Рошель и ул.Мерецкова водитель грузового фургона решил совершить разворот, но не убедился в безопасности маневра и столкнулся с легковым автомобилем.
"Легковушку" от удара развернуло на 180 градусов и выбросило на пешеходный тротуар.
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