ВИДЕО: В Петрозаводске водитель фургона решил совершить умопомрачительный разворот и сбил "легковушку"

ДТП с участием легкового автомобиля и грузового фургона произошло на пересечении наб.Ла-Рошель и ул.Мерецкова.

Камера наружного наблюдения запечатлела момент, как в Петрозаводске 21 сентября в 14.03 на пересечении наб.Ла-Рошель и ул.Мерецкова водитель грузового фургона решил совершить разворот, но не убедился в безопасности маневра и столкнулся с легковым автомобилем.

"Легковушку" от удара развернуло на 180 градусов и выбросило на пешеходный тротуар.