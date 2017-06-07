10:37, 07 Июня 2017
ВИДЕО: В Петрозаводске водитель "не заметил" ДТП
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Камера компании "Ситилинк" зафиксировала ДТП, которое произошло во вторник в одном из дворов карельской столицы.
Водитель легковушки во время движения серьезно задел припаркованный автомобиль, но даже не остановился, словно не заметив случившегося.
На кадрах видно, что инцидент произошел на глазах у прохожих. Люди были возмущены таким поведением автолюбителя.
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