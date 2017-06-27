13:56, 27 Июня 2017
ВИДЕО: В Петрозаводске водитель отомстил нарушителю, который его подрезал
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На Кукковском кольце водитель неправильно уходил на поворот и попал в аварию.
Классическое ДТП произошло в Петрозаводске на Кукковском кольце 23 июня в 11.39. Водитель красного легкового автомобиля съезжал с кольца с нарушением рядности и подрезал иномарку, которая ехала по правилам.
В результате произошло столкновение. Водитель иномарки протаранил подрезавшую его легковушку.
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