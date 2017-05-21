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13:35, 21 Мая 2017

ВИДЕО: В Петрозаводске водитель скрылся после ДТП на парковке

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Житель карельской столицы опубликовал видео с парковки во дворе.

На видео водитель, пытаясь уехать с парковки, задевает другой автомобиль. После чего уезжает с места ДТП.

 

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