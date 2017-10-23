ВИДЕО: В Петрозаводске водитель, убегая с места ДТП, чуть не сбил людей на пешеходном переходе

Странное поведение водителя на ул.Чапаева попало объектив видеокамеры наружного наблюдения.

Сегодня днем, 23 октября в 15.20, на ул.Чапаева водитель на белой иномарке соврешил ДТП, въехав в остановившийся автомобиль

Пытаясь скрыться с места происшествия, водитель дал задний ход и на скорости задним ходом пересек два пешеходных перехода, чуть не сбив при этом пешеходов.

После нарушитель скрылся в частном секторе на Перевалке.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, водитель белой иномарки разыскивается.