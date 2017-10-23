15:47, 23 Октября 2017
ВИДЕО: В Петрозаводске водитель, убегая с места ДТП, чуть не сбил людей на пешеходном переходе
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Странное поведение водителя на ул.Чапаева попало объектив видеокамеры наружного наблюдения.
Сегодня днем, 23 октября в 15.20, на ул.Чапаева водитель на белой иномарке соврешил ДТП, въехав в остановившийся автомобиль
Пытаясь скрыться с места происшествия, водитель дал задний ход и на скорости задним ходом пересек два пешеходных перехода, чуть не сбив при этом пешеходов.
После нарушитель скрылся в частном секторе на Перевалке.
Как сообщили в ГИБДД Карелии, водитель белой иномарки разыскивается.
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