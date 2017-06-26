ВИДЕО: В Петрозаводске водитель внедорожника лихо объехал пробку по газону

На Лесном проспекте камеры наружного наблюдения запечатлели необычные маневры водителя Mercedes.

В минувшее воскресенье 25 июня в 20.03 на лесном проспекте у гипермаркета "Сигма" водитель внедорожника Mercedes не стал ждать, когда загорится разрешающий сигнал светофора и автомобили начнут движение, а сразу объехал пробку по газону и через пешеходный тротуар выскочил на парковку гипермаркета.

Видео размещено в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".