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08:20, 26 Июня 2017

ВИДЕО: В Петрозаводске водитель внедорожника лихо объехал пробку по газону

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На Лесном проспекте камеры наружного наблюдения запечатлели необычные маневры водителя Mercedes.

В минувшее воскресенье 25 июня в 20.03 на лесном проспекте у гипермаркета "Сигма" водитель внедорожника Mercedes не стал ждать, когда загорится разрешающий сигнал светофора и автомобили начнут движение, а сразу объехал пробку по газону и через пешеходный тротуар выскочил на парковку гипермаркета.

Видео размещено в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
сергей
2017-06-26 10:39:08
надо еще проверить этот ли гелик некоторое время назад по газону у кукковского кольца поднялся к бывшему зданию кафе Эйла, я думаю ГИБДД установит данного водителя и сообщит в СМИ результаты
Доктор Лень
2017-06-26 12:19:15
сергей, думайте, думайте. Можете даже "...надеяться изо всех сил!" (Карлсон))
Судья
2017-06-26 10:19:50
http://youtu.be/IYtVFNhDdVo
Горожанин
2017-06-26 10:11:50
А еще "столицей" хотим быть с такими нравами
эдуард3
2017-06-26 09:50:59
ГИБДД ни в гроши не ставя
Администрацию послав в сортир
О Город наш колеса вытирая
И даже номера свои он не прикрыл.

Ему плевать на всех с высотки
Штраф для него - слону укол.
И сколько же в Стране таких зажратых?
С улыбкой смотрят депутаты на позор.

Найдут ли СМИ, кто за рулем могучим?
Напишут жирно или снова не дадут узнать?!
И на местах власть будет думать
Когда же Президент даст поручение искать.





Гарик
2017-06-26 09:30:32
А может это кто-нибудь из приезжих бурятов???)) Там ведь степи ))
qwerty
2017-06-26 09:18:53
хоть пешеходов не стал давить и то хорошо
qwerty
2017-06-26 09:17:52
так какой-нибудь приближенный или фсбшник, номера последних даже в базе ГИБДД нет, им можно все.
majan
2017-06-26 09:44:47
qwerty,
Он просто торопился. Борьба с "пятой колонной", круго враги и т.д.
Ну вы понимаете... Поэтому и номера скрыли. Госдеп может отследить.
pupsik
2017-06-26 08:36:43
А ГАИ с прокуратурой не "возбудятся" от такого?
User
2017-06-26 08:25:07
А номера-то зачем замазали? ГИБДД должно знать героя.
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