08:20, 26 Июня 2017
ВИДЕО: В Петрозаводске водитель внедорожника лихо объехал пробку по газону
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На Лесном проспекте камеры наружного наблюдения запечатлели необычные маневры водителя Mercedes.
В минувшее воскресенье 25 июня в 20.03 на лесном проспекте у гипермаркета "Сигма" водитель внедорожника Mercedes не стал ждать, когда загорится разрешающий сигнал светофора и автомобили начнут движение, а сразу объехал пробку по газону и через пешеходный тротуар выскочил на парковку гипермаркета.
Видео размещено в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".
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