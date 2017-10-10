ВИДЕО: В Петрозаводске водитель замешкался и попал в ДТП

ДТП произошло на перекрестке ул.Советская-ул.Мурманская.

В минувшую субботу 7 октября в 21.09 на перекрестке ул.Советская-ул.Мурманская водитель легкового автомобиля не мог определиться, куда будет поворачивать, в результате попал в ДТП.

ДТП попало в объектив камеры наружного наблюдения.