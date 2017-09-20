ВИДЕО: В поселке на севере Карелии врачи бояться раздевать малышей при осмотре из-за страшного холода в больнице

Жители поселка Пяозерский Лоухского района замерзают без отопления в квартирах, на работе, детсадах и школах.

В северном поселке несмотря на то, что температура воздуха уже неделю не поднимается выше пяти градусов тепла, отопительный сезон до сих пор не начался. В детском саду температура держится на отметке 13 градусов. В школе из-за холода уроки сокращены до 30 минут. В местной больнице врачи принимают пациентов в верхней одежде. Врачам страшно раздеть малышей в день здорового ребенка в прививочном кабинете, где температура всего 9 градусов тепла.

Согреться дома жителям Пяозерского также не получается. Электрообогреватели не спасают из-за постоянных отключений электричества.

Обо всех ужасах ожидания отопительного сезона в поселке на севере республики рассказали журналисты ГТРК "Карелия".