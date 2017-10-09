ВИДЕО: В районе перевала Дятлова найден таинственный артефакт

Спутниковые фотоснимки древнейшего геоглифа в Свердловской области, расположенного в районе перевала Дятлова, нашел уральский исследователь Валентин Дегтярев.

"Найдены спутниковые фотоснимки древнейшего геоглифа в Свердловской области. Самое интересное, что этот поразительный памятник эпохи неолита (я думаю, это близко к истине) ранее никем обнаружен не был. Находится он всего в 60 километрах на юго-восток от печально знаменитого перевала Дятлова", — написал исследователь в своем блоге.

Длина артефакта около 10 километров, ширина приблизительно пять километров, сообщают РИА Новости.

"Все рисунки, а их там десятки, выбиты в грунте, среди тайги. Никакого отношения к геологии или лесозаготовкам они не имеют. Древние художники изобразили нечто такое, что сейчас можно трактовать двояко. Однако они напоминают то, что похоже на комету или метеорит. Их там несколько десятков. Большую птицу, ну или то, что на нее, возможно, похоже. Две горы, между которыми есть то, что напоминает ворота. Возможно, это проход куда-то. Впрочем, я ничего не утверждаю, так как мы никогда не узнаем, что было зафиксировано на этих рисунках, сделанных руками древнего народа, который давно уже канул в историю", — отметил Дегтярев.

По его мнению, это доказывает, что территория вокруг перевала Дятлова была священной для манси, населяющих эти места. "И священной она стала задолго до того, как там появился первый житель. Так что кое-что мистическое в этом есть", — заключил исследователь.

Перевал получил свое название в память о туристической группе Игоря Дятлова, которая погибла здесь зимой 1959 года. Причину смерти туристов тогда так и не выяснили: выдвигается более 100 версий — от несчастного случая до паранормальных явлений и испытаний военной техники.