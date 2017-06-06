ВИДЕО: В США медведь влез в дом и "сыграл" на фортепиано

В американском штате Колорадо медведь ворвался в жилой дом и "сыграл" на фортепиано.

Бродящее по гостиной животное засняла камера видеонаблюдения, сообщают РИА Новости со ссылкой на Fox5.

Медведь обошел комнату, опрокинул часть мебель, а затем поднялся на здание лапы и передними ударил по клавишам музыкального инструмента.