19:40, 06 Июня 2017
ВИДЕО: В США медведь влез в дом и "сыграл" на фортепиано
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В американском штате Колорадо медведь ворвался в жилой дом и "сыграл" на фортепиано.
Бродящее по гостиной животное засняла камера видеонаблюдения, сообщают РИА Новости со ссылкой на Fox5.
Медведь обошел комнату, опрокинул часть мебель, а затем поднялся на здание лапы и передними ударил по клавишам музыкального инструмента.
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