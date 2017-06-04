ВИДЕО: В Суоярвском районе Карелии ученые обнаружили вулкан

Туристы приезжают в этот район за экстримом и не знают, что здесь ученые обнаружили вулкан.

Журналисты компании "ГТРК "Карелия" побывали в Суоярви и поделились впечатлениями от поездки.

Из репортажа можно узнать, что Суоярвском районе площадью почти 14 тыс. кв.м расположилось 500 рек и 2000 озер. Здесь есть деревня, которую называют карельской венецией, а также местечко Игнойла – настоящий рай для любителей экстрима.

Экстремалов влечет Шуя, известная своими крутыми порогами, но мало кто знает, что в Игнойле 3 млрд. лет назад был вулкан, что когда-то скалистый берег плавился под раскаленной лавой.

Вулкан обнаружили ученые карельского института геологии в 1971 году.

Как им удалось это сделать и какие еще секреты таит Суоярвский район, смотрите в эфире ГТРК "Путеводитель по Карелии".

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