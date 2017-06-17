ВИДЕО: В центре Петрозаводска бегают ласки

Петрозаводчанин наткнулся в центре города на целый выводок ласк.

В своей странице в Сети "ВКонтакте" житель Петрозаводска разместил видео, которое сделал в центре Петрозаводска.

"Петрозаводск. Центр города. Наткнулся на целый выводок Ласк, штук 10, написал Алексей в комментарии к видео, - все шмыгнули куда-то в кусты, а один детеныш подрастерялся и бросился под машиной прятаться. Так мама его не бросила, все оберегала, да меня пыталась отогнать".

Ласка - самый маленький представитель отряда хищных. Ласка очень напоминает горностая, но отличается мелкими размерами и более коротким, а главное одноцветным хвостом - чёрной кисточки на хвосте у неё нет. В летнем мехе верх ласки буровато-коричневый, а низ - чисто-белого цвета. Что примечательно, Ласка живёт, по разным источникам, 17, 20, 30 лет; крепкие самцы иногда доживают до 60 лет (как правило, животные такого размера, как ласки, живут не более 8 лет). Маленький размер Ласки делает ее желанной добычей для более крупных хищников: лисиц, барсуков, волков, куниц, хищных птиц. Но при встрече с опасностью Ласка умеет за себя постоять, без труда перегрызая горло врагу и отчаянно защищая своих щенков.