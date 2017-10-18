ВИДЕО: В центре Петрозаводска иномарка сбила женщину

На проспекте Ленина поздно вечером в дождь водитель иномарки сбил 32-летнюю петрозаводчанку, сообщили в ГИБДД города.

В Петрозаводске на проспекте Ленина 16 октября в 21.00 37-летний водитель автомобиля Toyota Carina, совершая левый поворот с ул.Андропова на пр.Ленина, не уступил дорогу 32-летней женщине, переходившей дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, и сбил ее.

В результате ДТП женщина получила травмы, ей назначено амбулаторное лечение.