14:49, 18 Октября 2017
ВИДЕО: В центре Петрозаводска иномарка сбила женщину
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На проспекте Ленина поздно вечером в дождь водитель иномарки сбил 32-летнюю петрозаводчанку, сообщили в ГИБДД города.
В Петрозаводске на проспекте Ленина 16 октября в 21.00 37-летний водитель автомобиля Toyota Carina, совершая левый поворот с ул.Андропова на пр.Ленина, не уступил дорогу 32-летней женщине, переходившей дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, и сбил ее.
В результате ДТП женщина получила травмы, ей назначено амбулаторное лечение.
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