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Новости. Происшествия
14:49, 18 Октября 2017

ВИДЕО: В центре Петрозаводска иномарка сбила женщину

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На проспекте Ленина поздно вечером в дождь водитель иномарки сбил 32-летнюю петрозаводчанку, сообщили в ГИБДД города.

В Петрозаводске на проспекте Ленина 16 октября в 21.00 37-летний водитель автомобиля Toyota Carina, совершая левый поворот с ул.Андропова на пр.Ленина, не уступил дорогу 32-летней женщине, переходившей дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, и сбил ее.

В результате ДТП женщина получила травмы, ей назначено амбулаторное лечение.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2017-10-18 15:11:01
Водитель был травмирован родственниками потерпевшей. Так должно быть. Всё равно законы и правила нам пофиг. Тогда в дело вступают основные инстинкты.
Судья
2017-10-18 15:09:43
Я не понял, - этот чудак начал размахивать руками и показывать на светофор. Он что, объяснял женщине, что она ему дорогу должна была уступить?
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