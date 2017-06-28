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08:05, 28 Июня 2017

ВИДЕО: В центре Петрозаводска поймали пьяного мотоциклиста – драматичные кадры погони и ожидаемый финал

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Сотрудники ГИБДД на улице Правды в Петрозаводске задержали нетрезвого мотоциклиста.

Как сообщается на сайте ДТП Петрозаводска и Карелии, водитель мотоцикла не выполнил требования инспекторов об остановке и попытался скрыться от патрульной машины ДПС. Преследование, начавшееся на улице Калинина, через несколько минут завершилось на улице Правды.

Как пояснили в Госавтоинспекции Петрозаводска, инцидент произошел 25 июня, то есть в последний день проводимого на территории города профилактического мероприятия "Мотовелобезопасность". На перекрестке улицы Калинина и проспекта Александра Невского внимание наряда ДПС привлек мотоциклист, двигавшийся без включенного ближнего света фар. Водителю мотоцикла было предложено остановиться. Однако, мотоциклист увеличил скорость и продолжил движение. На неоднократные требования остановиться следовавших за ним сотрудников ДПС он не реагировал. Во время движения мотоциклист неоднократно нарушал Правила дорожного движения.

Во дворе дома №46 по улице Правды водителя мотоцикла блокировали патрульным автомобилем. При общении с мотоциклистом сотрудники ГИБДД почувствовали резкий запах алкоголя и предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения. Водитель не поверил показаниям алкотестера и был направлен на медицинское освидетельствование в лечебное учреждение. Там факт алкогольного опьянения водителя подтвердил врач.

На водителя, 1970 года рождения, были составлены административные материалы за нарушения ПДД: за проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, за нарушение правил пользования внешними световыми приборами, за невыполнение законного требования сотрудника об остановке, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Видеокамеры социального проекта "Мой дом" компании "Ситилинк", проекта "Мой город" компьютерной сети Сампо.ру и видеорегистратор патрульного автомобиля запечатлели моменты преследования и задержания нарушителя.

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Комментарии

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Горожанин
2017-06-28 10:50:31
Странные понятия у человека: "0,16 разрешено!". Да не разрешено, просто не наказывается с учетом возможной погрешности измерения!
И 19 км/час "ненаказываемых" тоже у нас уже повсеместно "разрешенными" стали. Надо что-то делать ...ну хотя бы фиксировать и учитывать при последующих инцидентах с фигурантами
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